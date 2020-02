Un témoin-clé dans l’enquête contre Trump évincé de la Maison-Blanche

Le lieutenant-colonel Alexander Vindman, témoin-clé dans l’enquête en destitution contre Donald Trump, a été prié de quitter son emploi à la Maison-Blanche vendredi, deux jours après l’acquittement du président américain.

L’officier « a été escorté en dehors de la Maison-Blanche », a déclaré son avocat David Pressman. « On lui a demandé de partir parce qu’il a dit la vérité », a-t-il dénoncé dans un communiqué.

« Je ne suis pas content avec lui », avait déclaré un peu plus tôt Donald Trump lors d’un échange avec des journalistes.

Le militaire, né en Ukraine et arrivé aux États-Unis à l’âge de trois ans, occupait depuis 2018 un poste de conseiller sur les affaires européennes au sein du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche.

En juillet, il avait écouté en direct l’appel téléphonique au cours duquel Donald Trump a demandé à son homologue ukrainien d’enquêter sur son rival démocrate Joe Biden.

Jugeant la requête « inappropriée », il avait alors décidé d’alerter les juristes de la présidence qui n’avaient pas donné suite à son signalement.

En novembre, il était revenu sur cet épisode lors d’une audition au Congrès très embarrassante pour le président.

« Il a servi son pays même si cela le mettait en danger », a noté son avocat. « À cause de ça, l’homme le plus puissant au monde, encouragé par les silencieux, les malléables et les complices, à décider de se venger », a-t-il poursuivi.

Le lieutenant-colonel va retourner travailler au Pentagone, mais la nature de son futur poste n’est pas encore définie.