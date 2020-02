Un train de VIA Rail bondé percute une minifourgonnette à Saint-Liboire

SAINT-LIBOIRE | Un train de VIA Rail a percuté une minifourgonnette, vendredi après-midi, à Saint-Liboire, en Montérégie, alors qu’il était bondé.

La Sûreté du Québec (SQ) n'était pas en mesure en fin d'après-midi de préciser si des passagers du train ont été blessés.

On ne savait pas non plus si le conducteur du véhicule a été blessé ni si des gens se trouvaient avec lui au moment de l’accident, qui s’est produit vers 15 h 45 au passage à niveau du rang Saint-Édouard.

Le train numéro 37 faisait alors la liaison entre Québec et Montréal.

«On a entendu clairement un impact quand le train traversait l'intersection. C'était clairement le son d'une collision avec du métal. Le train s'est immobilisé tout de suite après», a raconté à l’Agence QMI Mathieu Turbide, qui est vice-président, contenu numérique de Québecor Média, et qui prenait place à bord.

«Un agent de bord a ensuite dit qu'ils investiguaient la cause de l’arrêt, mais, qu'à première vue, il s'agirait d'une collision avec une minifourgonnette», a ajouté le passager.

«Le train est bondé, évidemment, en raison de la tempête. Nous sommes arrêtés depuis près d'une demi-heure maintenant et on ignore quand le train repartira», a-t-il dit.

Vers 16 h 45, les policiers ont dit que le train pouvait finalement poursuivre sa route vers la métropole. Il ne manquait plus que le feu vert du CN.

Soulignons que la sortie du rang Saint-Édouard, qui est fortement enneigée, est rapidement devenue congestionnée par les voitures, si bien qu’une ambulance dépêchée sur place a eu de la difficulté à se frayer un chemin jusqu’au train.