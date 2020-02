Voici comment les automobilistes peuvent ralentir les opérations de déneigemenent

Les automobilistes doivent respecter les restrictions de stationnement, éviter de se garer trop près du trottoir et demeurer courtois en période de déneigement, rappelle un contremaître de la Ville de Montréal, Pierre-Olivier Nolin.

«Ce qui est problématique, c'est quand on a besoin d'enlever la neige et qu'il y a plusieurs véhicules stationnés», indique M. Nolin.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour plus de conseils en période de déneigement.

