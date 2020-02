TESSIER, Réjean



De Mascouche, le 1er février 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Réjean Tessier, époux de Mme Shirley Larivière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Sylvain et Réjean Junior (Donna) et sa fille Linda (Yvan), ses petits-enfants Jessica et Nikko ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.