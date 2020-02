PRONOVOST (née Héon)

Denise



À Châteauguay, le 3 février 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Denise Héon, épouse de feu M. Roger Pronovost. Elle rejoint aussi son fils Donald Pronovost.Elle laisse dans le deuil sa fille Lyne (Richard), ses petits-fils David et Martin, ses beaux-petits-enfants Dominic, Marie-Ève (Patrick) et Samuel, sa belle-arrière-petite-fille Anaïs, son frère Norman (Michèle), sa soeur Pierrette, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 1er mars à compter de 13h, suivi d'une cérémonie religieuse à 16h en la chapelle.En sa mémoire, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.