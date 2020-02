BÉLANGER, Cécile

(née Couillard)



À Montréal, le jeudi 23 janvier 2020 est décédée,, Cécile Couillard Bélanger, épouse de feu Maurice Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses filles Lucie (René Pinsonneault), Gisèle (Jean-Guy Labonté) et Diane (André Benoit), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 15 février 2020 de 10h à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer seraient appréciés.