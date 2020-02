PELLERIN, Joseph Phd.



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Joseph Pellerin Phd. survenu à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 30 janvier 2020, à l'âge de 91 ans. Il nous a quittés à la suite d'une longue et insidieuse maladie.Cet homme dynamique, généreux, vif d'esprit et très actif au sein de la communauté laisse dans le deuil son épouse Blanche Roy, ses enfants Michel, Jacques (Anne Vigneron) et Louise (Louis Lacasse), ses petits-enfants Frédéric, Jonathan, Agnès, Damien, Sonia, Hélène et Patrick, ses six arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 février dès 10 h en l'église Saint-Isaac-Jogues, 1335 rue Chabanel E, Montréal, QC H2M 2N8.Les funérailles seront célébrées le même jour à 11 h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.