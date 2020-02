BENOIT, Lise



À Châteauguay, le 4 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Lise Benoit, conjointe de M. Gilles St-Pierre.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Richard), Danielle (Brian) et Julie (Sean), sa soeur Lucille (Jacques), ses frères Alain (Linda) et Jean, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge ainsi que le personnel de la résidence Desparois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un service aura lieu à une date ultérieure.