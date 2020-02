NUOZZI, Lilia "Lilianne"

née Di Stefano



À Laval, le 6 février, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Lilia Nuozzi née Di Stefano, épouse de feu Giorgio Nuozzi.Elle laisse dans le deuil ses enfants Joseph, Jo Ann et feu Paolo et ses petits-enfants Antoine, Marco, Bianca, Lorenzo, Olivia et Anthony.La famille recevra vos marques de sympathie au complexe funéraire:le mardi 11 février 2020 de 14h à 17 et 19h à 21h, mercredi de 9h à 10h15. Les funérailles auront lieu en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800, Henri-Julien (coin Dante), Montréal, le mercredi 12 février 2020 à 11h.