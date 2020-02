ASHBY ROBERT, Réjeanne



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, Mme Réjeanne Ashby "Mamie", décédée le 24 janvier 2020 à l'âge de 94 ans et 10 mois. Elle était l'épouse de feu Rosario Robert et cofondatrice de Transport Robert à Rougemont.Elle laisse dans le deuil ses chers enfants Claude (Marie-Claude), Diane (Pierre), Louise (Alain) et Carole (Denis), ses 13 petits-enfants et ses 30 arrière-petits-enfants chéris, son ami Maurice Barrette, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 14 février de 17h à 21h au Vignoble Coteau Rougemont, 1105 Petite Caroline, Rougemont.On lui rendra hommage le samedi 15 février en l'église Saint-Michel de Rougemont dès 9h30, suivi d'une messe chantée à 11h.En guise de témoignage, un don à la Société Alzheimer serait apprécié, formulaires disponibles sur place ou au https://alzheimer.ca/fr/Home.