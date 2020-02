13 bonnes raisons de découvrir Fort Myers

FORT MYERS, Floride | Chaque année, des milliers de touristes viennent à Fort Myers, sur la côte ouest de la Floride, pour visiter ce site enchanteur où les renommés Thomas Edison et Henri Ford passaient leurs hivers. Voici 13 raisons de les imiter.

BASEBALL

Vous avez la fièvre du baseball ? Cap sur Fort Myers ! À la mi-février, les entraînements du printemps des Red Sox de Boston ont lieu au JetBlue Park. Tandis que les Minnesota Twins s’entraînent au Hammond Stadium du complexe sportif CenturyLink. L’exercice a lieu tous les jours, et l’on peut s’y rendre gratuitement. Les billets pour assister aux matchs présaison (jusqu’à la fin mars) se vendent à prix minimes, de 5 à 54 $ le billet. Le prix des hot-dogs et de la bière n’est pas mal non plus ! Voilà une belle façon de se mêler à la faune locale !

MANATEE PARK

Photo courtoisie, Lee County Visitor & Convention Bureau

Comme les snowbirds l’hiver, les lamantins recherchent la chaleur. Et en temps plus frais, ils profitent du bassin de déversement d’une centrale hydro-électrique pour évoluer dans des eaux plus chaudes. Le Manatee Park, tout à côté, est particulièrement bien aménagé pour les observer. Par une température de moins de 20 degrés, il arrive qu’on en compte parfois près d’une centaine. Une activité qui plaît à coup sûr aux enfants ! Mais le plus amusant est de les observer en kayak, que l’on peut louer sur place. Ne soyez pas surpris si votre embarcation se fait ballotter un peu. Les lamantins sont des bêtes curieuses pouvant peser jusqu’à 1200 livres !

► leegov.com

SIX MILE CYPRESS SLOUGH PRESERVE

Pour une randonnée en plein marécage rappelant le climat humide des Everglades, faites un saut à la réserve Six Mile Cypress Slough Preserve à seulement 15 minutes du centre-ville historique de Fort Myers. En empruntant la passerelle de bois longue de 2 km, et si vous êtes chanceux, vous pourriez fort bien tomber sur des alligators, des loutres et des tortues. C’est également un paradis pour les ornithologues.

► sloughpreserve.org

BUTTERFLY ESTATE

Il n’y a rien de plus apaisant que d’observer des papillons. Fort Myers a la chance d’avoir un sanctuaire de papillons, le Butterfly Estate. La mission de cet organisme sans but lucratif est la protection des espèces indigènes. Des centaines de papillons, élevés dans un décor tropical, virevoltent pour le plus grand plaisir des visiteurs. Et les jours de pluie, leurs ateliers éducatifs pourraient constituer une option intéressante pour occuper les petits à l’esprit curieux.

► thebutterflyestates.com

GASTRONOMIE

À la suite d’une importante revitalisation de plusieurs quartiers au cours des dernières années, Fort Myers présente maintenant un éventail de restaurants aux cuisines variées. Un classique pour les déjeuners sucrés : le Bennett’s Fresh Roast, avec ses beignes et son café fraîchement torréfié. Les beignes, avec leur assortiment de toutes sortes — dont celui au bacon et à l’érable — sont préparés sur place. Petit détail : l’entreprise appartient à une ancienne vedette de la radio, C. David Bennett, dont le vrai nom est David Grissinger.

► bennettsfreshroast.com

NORMAN LOVE CONFECTIONS

L’une des chocolateries les plus connues en Floride est la Norman Love Confections, dont deux succursales sont à Fort Myers. Le propriétaire, Norman Love est chocolatier et chef pâtissier. Il a remporté plusieurs prix internationaux pour ses créations et a longtemps travaillé pour le groupe Ritz-Carlton avant de fonder son entreprise. Aujourd’hui, il collabore avec la maison Godiva et a participé à des émissions sur Food Network. Ses chocolats raffinés, ses glaces maison, ses confitures et des petites fantaisies comme ses alligators en chocolat sont des délices appréciés par les clients, petits et grands !

► normanloveconfections.com

PINCHERS

Pinchers Crab Shack-Marina at Edison Ford, de la chaîne de restaurants de fruits de mer Pinchers, est réputée pour son crabe. C’est dans une ambiance décontractée et familiale que l’on savoure un menu typiquement floridien. La vue de sa terrasse sur la rivière Caloosahatche est particulièrement agréable.

► pinchersusa.com

VERANDA

Envie d’un souper en tête à tête ? La Veranda, installée dans deux maisons centenaires du River District, convient parfaitement pour une soirée en amoureux. Dans un décor élégant, on y sert un menu de qualité d’inspiration française. Le jardin, les cascades et l’étang de carpes koïs procurent l’ambiance romantique souhaitée.

► verandarestaurant.com

COASTAL DAYZ BREWERY

Pour se rafraîchir ou chiller, la brasserie Coastal Dayz Brewery fait tout à fait l’affaire. Cette microbrasserie artisanale sympathique dans le River District produit 16 différentes bières, qu’on peut déguster sur la terrasse aux grands parasols. Avec un peu de chance, vous ferez la rencontre de Jasper le chien, qui fait partie des meubles ! D’ailleurs, si le cœur vous en dit, vous pourriez même y aller en compagnie de pitou.

► coastaldayzbrewery.com

FORD’S GARAGE

Photo collaboration spéciale, Marie Poupart

Le Ford’s Garage est l’un des restos les plus branchés du River District. En plus des burgers juteux et succulents, il sert plein de plats réconfortants comme des macaronis au fromage au homard ou au crabe. L’attrait de ce resto réside aussi dans son design inspiré par un poste d’essence de 1920 et un bar du temps de la Prohibition. Sans oublier l’immense vieille voiture Ford suspendue au plafond de la salle à manger ! Les toilettes font dans le recyclage, avec des pneus servant de base aux lavabos et des pistolets de pompe à essence comme robinets.

► fordsgarageusa.com

EDISON & FORD WINTER ESTATES

Photo courtoisie, Lee County Visitor & Convention Bureau

Le Edison & Ford Winter Estates à Fort Myers, là où se trouvent les maisons d’hiver de l’inventeur américain Thomas Edison (inventeur de l’ampoule électrique et fondateur de la General Electric) et d’Henri Ford (fondateur du constructeur automobile Ford), est l’un des attraits touristiques les plus populaires de toute la Floride. Pour fuir les hivers du New Jersey, Thomas Edison fit construire deux maisons en 1885 sur le bord de la rivière Caloosahatchee, et il y passa tous ses hivers jusqu’à sa mort en 1931. Pour sa part, son grand ami Henri Ford acquit la sienne en 1916. En plus de leurs résidences, la visite nous permet de visiter le laboratoire de Thomas Edison, ainsi que de magnifiques jardins tropicaux devenus au fil des ans un véritable jardin botanique. Dans un musée consacré à ses inventions se trouve la célèbre Ford T qu’il reçut en cadeau de son ami Henri Ford. La route pour s’y rendre est superbe puisque des centaines de palmiers longent le boulevard McGregor, dont certains ont été plantés par Edison lui-même.

Photo courtoisie, Lee County Visitor & Convention Bureau

► edisonfordwinterestates.org

RIVER DISTRICT, LE CENTRE-VILLE HISTORIQUE DE FORT MYERS

Il fait bon déambuler dans le River District et sur sa rue principale, First Street. On peut y admirer de jolis bâtiments historiques. La compagnie True Tours offre d’ailleurs des visites guidées du quartier. Le River District abrite aussi de nombreux restaurants, galeries d’art et boutiques uniques. Vous opterez peut-être pour un arrêt à la coopérative Franklin Shops qui regroupe plusieurs œuvres d’artistes locaux créateurs de vêtements, bijoux et œuvres d’art. Au cours de votre promenade dans les environs, remarquez les amusantes sculptures de l’artiste colombien Edgardo Carmona qui ajoutent beaucoup de charme au quartier.

► truetours.net et thefranklinshops.com

HÔTEL INDIGO

L’hôtel Indigo, dans le River District, offre un bon rapport qualité-prix. Situé dans un édifice historique, tout à côté de la Cour fédérale, il offre des chambres douillettes et une jolie piscine sur le toit.

► hotelindigo.com

► Pour plus d’information sur Fort Myers : fortmyers-sanibel.com.

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.