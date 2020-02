Legrand, Pierre, c.r.



Le 3 février 2020 est décédé paisiblement Pierre Legrand (feu Rachel Vanier). Il laisse derrière lui ses fils Pierre (Simone), André (Line), ses petits-enfants (Casimir, Imogène, Michelle, Justin et Nicholas) ainsi que Francine Bastien.Avocat chez Ogilvy, Renault (maintenant Norton Rose Fulbright), il y a oeuvré pendant toute sa carrière. Il contribua de façon notable au succès de Québec Inc. et acquit une excellente réputation pancanadienne. Il a notamment siégé au conseil d'administration de Bombardier pendant une trentaine d'années et à celui de Québecor pendant dix ans. Il reçut en 2013 la plus haute distinction accordée par le Barreau de Montréal pour l'ensemble de sa contribution à la profession juridique.La famille recevra les condoléances jeudi le 13 février de 14h à 17h et de 19h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255, av. Beaumont à Ville Mont-Royal. Un service funéraire privé sera tenu pour la famille.