FOURNIER, Ghislaine



À Saint-Jerôme, le 28 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Ghislaine Fournier épouse de feu Monsieur Jean-Napoléon Lalande.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Manon) et Louise, ses petits-enfants Maxime (Laurence) et Jean-Marc (Geneviève), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 février 2020 de 13h00 à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 au complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain-de-la-Villa-Soleil pour leur soutien et les bons soins prodigués.