PRUD'HOMME LAPOINTE

Marthe



Au CHSLD Légaré, le 2 février, à l'âge de 91 ans, est décédée Marthe Prud'homme, épouse de Jean-Paul Lapointe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Denis (Odette Viau), ses petits-fils Julien (Frédérique Plante-Barriault) et Laurent Viau-Lapointe (Tania Cusson-Alvarez), ses arrière-petits-enfants Léon et Clémence ainsi que des parents et amis(es).La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Légaré et notamment Dr Benoît Brodeur, Islande, Hakim, Suzon, Line, Edmée, Rachel et Serge pour leurs bons soins qui ont permis une fin de vie sereine et paisible à Marthe.Un service sera célébré le samedi 15 février à l'église Saint-Paul-de-la-Croix, 1070 rue Fleury Est (entre Georges-Baril et de la Roche) à 13h30. Des places de stationnement sont disponibles sur Georges-Baril. Les membres de la famille recevront les condoléances sur place de 12h à 13h30.Nous vous encourageons à faire un don à la Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord et l'affecter au CHSLD Légaré. Des enveloppes seront mises à votre disposition à l'église. Pour un don en ligne:www.fondationamn.orgOn gardera comme image de Marthe, une femme de tête et de coeur, attachante, positive et d'un dévouement sans borne à l'égard de ses semblables.