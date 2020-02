DAIGLE (née Gaulin), Thérèse



À Rawdon, le 29 janvier 2020, à l’âge de 81 ans, est décédée Thérèse Gaulin, veuve de Jean-Roch Daigle.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère, Marguerite, Jacques et Madeleine (Robert), sa belle-soeur Louise Gaulin, neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 février 2020 de 13h à 16h au complexeUne cérémonie aura lieu à 16h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.