BEAULIEU, Clément



À Montréal, le 4 février, à l'âge de 88 ans, est décédé Clément Beaulieu. Il rejoint son épouse Pierrette Gosselin et son frère Claude.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Jeannine, Marcel, Fernande (Philippe Blouin), Céline, Estelle, Jean-Yves (Louise Cantin), Gaétane (Yvan Morneau), Henri (Catherine Ruet), Nicole, Gabriel (Linda Bergeron), Gaston, Benoit, Donald (Danielle Dupuis), sa belle-soeur Suzette Marsolais, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 février 2020 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Azheimer.