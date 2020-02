DÉZIEL, Jacques



À Montréal, le dimanche 2 février 2020 est décédé, à l'âge de 71 ans, Jacques Déziel, époux de Françoise Lemieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Geneviève et Martine (Mathieu), ses soeurs Thérèse (feu Eugène), Lise (Daniel) et Jocelyne, ses frères Normand et Yves ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 16 février 2020 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.