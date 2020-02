RISI ARNAUD, Carmen



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Carmen Risi Arnaud, née à Marseille et veuve de Urbain Arnaud.Elle laisse derrière elle sa fille Patricia, sa petite-fille Sheila et son arrière-petite-fille Élodie.Amis et sympathisants sont invités à se joindre à nous le samedi 22 février 2020 dès 10h pour un hommage et exposition de l'urne, suivie à 11h d'une messe au :SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES1545 BOULEVARD JACQUES-CARTIER ESTLONGUEUILPrières et messes sont les bienvenus pour son âme. Qu'elle repose en paix, dans la joie et l'Amour de Dieu.