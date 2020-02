LÉVESQUE, Ginette



À Montréal le 4 février 2020, est décédée madame Ginette Lévesque, fille de feu Jean-Marie Lévesque et de feu Jeanne Michaud. Elle a été précédée par son frère Marius et sa soeur Nicole.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Vianney, Françoise, Christiane (Ronald Flanagan), Patrice et Louiselle (Alain Gagnon) ainsi que de nombreux neveux et nièces: Marc, Éric, Nadia, feu Fabrice, Mélanie, Pascal, Valérie, Michel et Vincent.Elle a consacré plus de 35 ans de sa vie à prendre soin des enfants d'abord comme puéricultrice puis comme infirmière à l'Hôpital Sainte-Justine où elle a exercé sa profession avec un amour et un dévouement indéfectibles.Le mercredi 12 février, la famille accueillera de 14h à 17h30 et de 19h à 21h ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage au salon funéraireUne cérémonie religieuse aura lieu à 19h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CHU Sainte-Justine.