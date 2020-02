Soulière, Claude



Au Centre d'hébergement de Tracy, de Sorel-Tracy, le 1er février 2020, est décédé à l'âge de 68 ans, M. Claude Soulière, fils de Victor Soulière et de Jeanne D'Arc Raquier, demeurant à Sorel-Tracy.Après avoir oeuvré pendant 25 ans en éducation, dont 6 en tant que président du Syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord, c'est avec sérénité qu'il bénéficia de quelques années de retraite dans la région de son enfance. Il était fier de souligner que son arrière-arrière-grand-père est mentionnée au chapitre 15 du roman le Survenant.M. Claude Soulière laisse dans le deuil ses tantes Henriette Soulière et Réjeanne Rheault, ses soeurs, Francine, Lorraine, Johanne, Sylvie, Manon et son frère Jean-Pierre et leurs conjoints et conjointe; de nombreux cousins et cousines, entre autres: Sylvie Robin, Pascale Robin, François Robin, Danielle Rheault, Sylvain Rheault, Pascale Rheault, Lorraine Paul, Daniel Paul, André Paul, Alain Dionne, Chantal Dionne, Céline Dionne, Rita Soulières, Roger Soulières, Reine Soulières, Matthieu Pilbeam, Hélène Pilbeam, Fanny Beaupré et son garçon William Laberge, Maryève Beaupré, Maxime Messier, Julien Messier, Renelle Provost; plusieurs neveux et nièces entre autres: Martin Soulière, Kim Levesque, Stéphanie Soulière, Julie Côté.Il tient aussi à souligner la sollicitude des membres du conseil de direction de l'Association libérale fédérale de la circonscription Bécancour-Nicolet-Saurel. Finalement, il remercie l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu, plus particulièrement ceux et celles oeuvrant au département d'oncologie.Il nous a quittés en complétant une parole de Jean-Paul II:La famille accueillera parents et ami(e)s au salon75 RUE ELISABETHSOREL-TRACY, QC J3P 4G6Tél: (450) 743-5566le samedi 15 février 2020 à compter de 10h. Les funérailles auront lieu auront lieu à 13h30 en l'église de Ste-Anne-de-Sorel. L'inhumation au cimetière de Ste-Anne-de-Sorel aura lieu à une date ultérieure.