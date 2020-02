LANGLOIS, Gérard



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Gérard Langlois, époux de feu Rita Roman.Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : feu Georges (Gertrude), Fabien (feu Paulette), feu Jacques, feu Roger (feu Orise), Paul (Micheline), Lucile (Paul) ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 15 février 2020 à 11 h, en l'église Saint-Athanase, 500, 1ère rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, (secteur Iberville) J2X 3B2. La famille recevra les condoléances à compter de 10 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).450-359-0990 www.lesieuretfrere.com