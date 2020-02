DÉCARY, Serge



À la Source Bleue, le 3 février 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Serge Décary, conjoint de Mme Carole Rufiange.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Valérie (Mathieu), Geneviève (François) et Mélanie (Eric), ses petits-enfants Tommy, Zachary, Alexis, Derek, Jamie-James, Victoria et Maëva ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINT-AMABLE, QC, J0L 1N0Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 15 février 2020 de 9h à 16h.