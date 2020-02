GEOFFRION, Jean-Paul



À Laval, le 30 janvier 2020 à l'âge de 96 ans, est décédé Jean-Paul Geoffrion, époux de feu Béatrice Marcil.Il laisse dans le deuil ses enfants Me Louis Geoffrion (Danielle) et France Geoffrion, ses petites-filles Karine et Marie-Ève (François-Pierre), ses arrière-petits-enfants Émile, Maël, Charles et Clara.Il laisse également dans le deuil ses soeurs et frères, Margot (feu Jean), Lucille (Robert), feu Rolland (Micheline) et feu Bernard (feu Marlene), neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au(édifice à l'arrière) du complexe funéraire :le dimanche 16 février 2020 de 13h à 16h, une célébration suivra au même endroit à 16h.