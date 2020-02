CÔTÉ, Jean



À Laval, le 1er février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé Jean Côté, conjoint de Roseline St-Pierre.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Pinku) et Michel (Andrée), ses petits-enfants Chandni, Suraj, Gabriel, Andy, Catherine et Antoine, ses beaux-enfants Benoit, Fernand et Gisèle, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le jeudi 13 février 2020 de 13h à 16h, une célébration suivra au même endroit à 16h.