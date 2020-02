BÉRIAULT, Louis Eugène



Dimanche 26 janvier 2020, dans le calme, la sérénité, entouré de sa famille, Louis Eugène Bériault s'éteint paisiblement à l'âge de 74 ans.Il part rejoindre son père Marcel, sa mère Dolores Couillard et ses frères Michel et Gérard.Il laisse dans le deuil Jeanne d'Arc Lavoie, ses enfants : Anik, Patrice et Geneviève; ses petits-enfants : Collin, Zackarie, Xavier, Kyana, Jovi, (Natalie, Mandy et Ryan).Nous voulons remercier le CHSLD Michèle Bohec de toutes les petites attentions à son égard.Une célébration religieuse aura lieu en la Cathédrale d'Ottawa samedi le 15 février 2020 à 13 h.Les cendres seront inhumées dès que possible dans le lot familial des Bériault à Orléans, Ontario.