LEFRANÇOIS, Gérard



De St-Rémi, est décédé le 31 janvier 2020, M. Gérard Lefrançois à l'âge de 90 ans, époux de feu Yvette Robert.Il laisse dans le deuil ses six enfants Claudine (Normand), Yves (Christine), Jacques (Jocelyne), Pierrette (René), Christian (Sylvie) et Richard (Nathalie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Claudette (Gaétan) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :450-632-1515La famille accueillera parents et amis en l'église de St-Rémi, 840, rue Notre-Dame, le samedi 15 février à compter de 15h00 suivi des funérailles à 16h00.