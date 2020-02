HÉLIE, Thérèse



À Laval, le 27 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Thérèse Hélie.Elle laisse dans le deuil ses fils Richard et Pierre, leurs conjointes Danielle et Julie, sa soeur Claire, son frère Jean-Louis, ses petits-enfants Henri et Marion, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 février 2020 de 13h à 21h ainsi que le samedi 22 février 2020 de 9h à 11h au complexe:Les funérailles seront célébrées le samedi 22 février 2020 à 11h30 en l'église Saint-Maxime, 3700 boul. Lévesque Ouest, Laval.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation RÉA à laquelle est rattaché l'institut Raymond-Dewar (Institut des Sourds de Montréal) serait apprécié, à la mémoire de Thérèse.https://fondationrea.ca/donner