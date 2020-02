LAURENDEAU, Serge



À Châteauguay, le 5 février 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Serge Laurendeau, époux de Fabienne Goyer Laurendeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Eve (Stéphane) et Benoit-Ludovic, ses petits-enfants Phébé, Mélodie-Rose, Colin et Ludovik, son frère Paul, sa soeur Gisèle, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 16 février de midi à 17h, le tout suivi d'un hommage à sa vie à compter de 17h.En sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec.