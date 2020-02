CHAMBEROT, Léopold



À Montréal, le 4 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Léopold " Mousse " Chamberot, époux de Mme Laurette Gagnon.Il a eu une belle carrière comme électricien chez Binette Électrique, GE et a pris sa retraite de chez Bombardier au début des années 90.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Yvette, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que voisins, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le jeudi 13 février de 19 h à 21 h et le vendredi 14 février de 9 h à 10 h 30. Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-du-Rosaire située au 800 rue Villeray, Montréal, à 11 h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Victoire de l'Amour.