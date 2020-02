GÉLINAS, Antoinette



À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 30 janvier 2020, est décédée à l'âge de 98 ans et 11 mois, Antoinette Gélinas, fille de feu Elvenise Desfossés et de feu William Gélinas.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Thérèse Gélinas, ses neveux et nièces, parents, amis et amies de la Résidence l'Amitié.Les funérailles seront célébrées à l'église Notre-Dame-des-Anges au 12325 rue De Serres, coin boulevard Gouin Ouest à Montréal, le samedi 15 février 2020 à 11h. La famille vous accueillera à l'église à compter de 10h pour les condoléances.Nous voulons remercier le personnel de la Résidence l'Amitié, le personnel du CLSC de Bordeaux- Cartierville et le personnel de l'aile 4D de l'hôpital du Sacré-Coeur pour l'attention et les bons soins accordés à notre tante.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.