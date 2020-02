SOLITIERO, Angelo



À Laval, le lundi 2 février 2020 est décédé, à l'âge de 71 ans, M. Angelo Solitiero.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie, fille de Liliane Gendron, son fils Dominic, fils de Danielle Brisebois, son frère Pasquale (Rosina), ses soeurs Linda (Nicola) et Florina (feu Giuseppe), ainsi que neveux, nièces et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le lundi 10 février 2020 de 14h à 17h et 19h à 22h, mardi dès 10h.Une célébration commémorative sera célébrée le mardi 11 février 2020 à 12h à la Salle St-Pierre (édifice arrière du complexe funéraire).