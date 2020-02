LAUZON, Marie-Claire

(née Bouchard)



De Saint-Joseph-du-Lac, le 2 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marie-Claire Bouchard, épouse de feu M. Fernand Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Ginette), Réjean (Josée), Diane (Michel) et Liette (Daniel), ses 9 petits-enfants Maxime, Nicholas, Carl-André, Jean-Philippe, Olivier, Joël, Marc-Antoine, Émilie et Laurence, ses 10 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934le vendredi 14 février de 18h à 22h ainsi que le samedi 15 février dès 9h. Les funérailles auront lieu ce même samedi à 10h30 en l'église Saint-Joseph-du-Lac.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Benoît pour leur dévouement et leur délicatesse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.