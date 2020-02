RACETTE, Simone

(née Tétreault)



À Montréal, le 28 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Simone Tétreault Racette.Outre ses enfants Pierre (Lise) et Diane (Gilbert), elle laisse dans le deuil, ses petits-enfants Vincent, Marion, Aude, Patrick et Julie ainsi que ses six arrière-petits-enfants, sa soeur Jeanne, parents et amis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Les funérailles auront lieu le samedi 15 février 2020, à 10h30, en l'église St-Mathieu, 2600 Jean-Talon est, Montréal, H2A 1V2. Les portes de l'église ouvriront à 9h45 pour vous permettre de rencontrer la famille avant la cérémonie.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.