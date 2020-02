BÉLANGER, Agathe



Plein d'attention au CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, le 3 février 2020, est décédée à 97 ans, Mademoiselle Agathe Bélanger.Précédée de ses parents, Rosa Bigras et Zéphirin Bélanger et de tous ses frères et soeurs, Gertrude (feu Roland Gagnon), Jeanine (feu Albert Trottier), Paul-Emile (feu Simone Ethier), Huguette (feu Albert Trottier) et Georges-Edouard (Hélène Rivest), elle laisse dans le deuil tous ces gens qu'elle aimait: sa belle-soeur Hélène et son ami Jean-Gilles très présents; sa nièce Ginette et son époux Christian dont elle a tant apprécié la constante attention depuis 10 ans; son neveu Gilles (Louise); et ses nièces Claudette (feu Gaspare), Marielle (Stéphane), Desneiges (Benito), Marie-Paule avec son soutien occasionnel; Carole (Claude); petits-neveux et petites-nièces et son bon accompagnateur et ami Michel.La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 10h00 le vendredi 14 février, à l'église St-Sylvain, suivi des funérailles au même endroit à 11h00. Cette messe sera suivie de la mise en terre et d'un goûter.(par boul. Concorde Est), Laval, H7E 2X3Au nom d'Agathe qui vous a tant apprécié au crépuscule de sa vie, Ginette et Christian tiennent à remercier bien sincèrement tout le personnel du CHSLD Ste-Dorothée, y compris tous les soignants(es) et préposés(es) du 3AB, particulièrement la dévouée garde Agnesca et la douce Josée, et tous les précieux bénévoles, dont Gisèle et Jacques, qui l'ont si bien accompagnée.Vos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Direction funéraire