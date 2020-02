BELLEMARE, Claire

(née Lamontagne)



À Brossard, le 30 janvier 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Claire Lamontagne, épouse de feu Roland Bellemare.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Suzanne) et Robert (Ginette), ses petits-enfants Sylvain, Patricia, Manon et Mylène et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 février 2020 de 13h30 à 17h00 et de 19h00 à 21h00, ainsi que le samedi 15 février 2020 dès 9h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le samedi 15 février 2020 à 11h30, et de là, au Cimetière Près du Fleuve.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Brossard pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Charles Lemoyne serait apprécié en la mémoire de Claire Lamontagne.