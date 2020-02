PILON, Jean-Marie



La famille Pilon a le regret de vous annoncer le décès de M. Jean-Marie Pilon, décédé le 27 janvier 2020 à l'âge de 84 ans. Natif de Chénéville, il était l'époux de Mireille Girard et le fils de feu Rosaire Pilon et de feu Georgiana Levert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Daniel (Martine) et Denis (Roxanne); sa fille Josée; ses petits-enfants : Erik (Wafa'a), Valérie (Christian), Marc-André, David, Jacob, Gabriel et Cynthia et ses arrière-petits-enfants : Édrik, Rayan et May.Il laisse également dans le deuil ses frères : Jean-Charles (Mariette), Gaston (Claudette) et Raymond, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, ami(e)s ainsi que ses confrères et consoeurs de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Il fut prédécédé par son petit-fils Pascal et ses deux frères : Jean-Paul et Michel.Il reposera à laDE L'OUTAOUAIS1369, BOUL. LA VÉRENDRYE OUESTGATINEAUle samedi 15 février 2020, de 10h à 13h, suivi d'une célébration et d'une réception à 14h.Pour ceux qui le désirent, des dons à la Fondation Mathieu-Froment-Savoie au www.mmfs.org seraient appréciés.peuvent être envoyés à: www.cfo.coop