BAZINET, Danielle



À Brossard, le 4 février 2020, à l'âge de 73 ans est décédée Mme Danielle Bazinet, fille de feu Paul-Hervé Bazinet et de Noëlla Payette.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son conjoint Marcel Heral et toute sa famille, sa soeur Johanne (Pierre), feu son frère Richard (Denise, Annie-Sophie, Pierre et leurs familles), ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents, amis et collègues.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le samedi 15 février 2020 de 18h à 21h, ainsi que le dimanche 16 février 2020 à partir de 9h suivi d'un hommage à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.