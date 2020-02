LEDUC, Philippe



À Saint-Jérôme, le 27 décembre 2019, est décédé à l'âge de 97 ans, Monsieur Philippe Leduc.Il laisse dans le deuil son épouse Madame Claire Groulx, ses enfants Danièle (Normand Dubé), Louise (Yvan Leblanc) et France (Yves Nadon), ses petits-enfants Günar (Caroline), Kyril (Sophie), Judith (Alexi), Esther, Josué (Dania) et Camill (Thalie), ses arrière-petits-enfants Mattea, Alexa, Zoïla, Romane, Simone, Séléna et Josué, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces et d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au, le samedi 15 février 2020 de 10h à 14h30. Une liturgie sera célébrée à 13h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.