Avoir du pain sur la planche

Il a fallu à peine un an à Patrick Nisot pour se rendre compte que le métier d’agronome n’était pas pour lui. Il a alors tout lâché pour retourner sur les bancs d’école apprendre le métier de boulanger dans le but d’ouvrir sa propre boulangerie.

Aujourd’hui, il se retrouve à la tête de La Boîte à Pain, qui compte quatre succursales dans la région de Québec.« J’ai eu plusieurs expériences de travail décevantes comme agronome. Je me suis rendu compte que je n’étais pas un bon subordonné », relate-t-il.

Il s’est alors demandé ce qu’il voulait faire du reste de sa vie. La réponse est venue alors qu’il était au volant d’un gros tracteur dans un champ de blé de la Saskatchewan (où il avait rejoint sa blonde de l’époque). « Mon rêve, c’était de devenir boulanger et entrepreneur. »

De retour au Québec, il s’est inscrit à une formation en boulangerie.

« Je m’y suis donné à 150 %. Mon plan de match était clair : je voulais travailler pendant un an ou deux comme boulanger pour acquérir de l’expérience et me lancer en affaires par la suite. » Et il se voyait déjà à la tête de plusieurs boulangeries.

Un lent départ

La première, il l’a ouverte en 1999, rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Il avait 30 000 $ en poche — dont la moitié lui avait été prêtée par sa mère et une de ses tantes — pour aménager le local et acheter l’équipement.

Les affaires ont démarré lentement. « La première année, mon chiffre de ventes n’a même pas atteint 90 000 $. » Mais il a tenu bon. Le quartier était en pleine transformation, de nouveaux résidents s’y installaient et l’offre commerciale s’améliorait.

« Je me suis accroché au train du développement du quartier Saint-Roch. J’étais au bon endroit au bon moment », explique l’homme d’affaires d’origine belge.

Aujourd’hui, la Boîte à Pain compte quatre succursales, dont deux qui sont à la fois des boulangeries et des pizzérias, et fournit de l’emploi à 115 personnes. Elle exploite également un centre de production où sont produites pas moins d’une quarantaine de variétés de pains artisanaux. Chaque semaine, ce sont quelque 3000 croissants et 10 000 viennoiseries qui sont acheminés dans les quatre boutiques-restaurants.

« J’ai concrétisé ma vision, dit-il. Je voulais être plus qu’un commerçant, je voulais être entrepreneur. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est de développer. »

Dans ses cartons, il a encore des projets de croissance. Il souhaite ouvrir d’autres succursales et a peut-être même déjà repéré l’emplacement de la cinquième Boîte à Pain. Pour le moment, il concentre ses activités dans la région de Québec.

Programme d’actionnariat

« Pour que les produits gardent leur fraîcheur durant la livraison, il faut que les points de vente soient à proximité du centre de production. Si je me déplaçais vers Montréal, par exemple, il faudrait que je me dote d’une autre usine. C’est un trop gros investissement pour le moment. »

Un projet sur lequel il planche depuis deux ans, c’est d’implanter un programme d’actionnariat pour ses employés. « Une façon d’assurer la relève et la pérennité de l’entreprise. »

Même s’il est le patron, il lui arrive encore de se lever en pleine nuit pour préparer les fournées de pain du matin. « J’aime la boulangerie et son côté artisanal, explique-t-il. On travaille avec une matière noble que l’on transforme en un produit artisanal. Il y a aussi un aspect exploratoire à essayer de nouveaux grains pour créer une nouvelle variété de pain. C’est un peu comme l’entrepreneuriat, où l’on crée constamment du nouveau. »

Son parcours

Patrick Nisot, 50 ans

Baccalauréat en agronomie, Université Laval, 1995

Boulangerie, Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée, 1996

Fondateur de La Boîte à Pain, 1999

Une de nos meilleures décisions

« Ouvrir la deuxième Boîte à Pain. Cela a donné une impulsion à l’entreprise. »

Une de nos pires décisions

« J’en ai pris plein, mais aucune ne m’a tué. L’important, c’est d’essayer, au risque de se tromper. C’est avec ça qu’on avance. »