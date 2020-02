Décadents à souhait, c’est pas de la p’tite bière, ces brownies à la bière !

Portions : 16 | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

2 boîtes de 170 g de chocolat noir à cuisson

¾ tasse d’huile végétale

1 tasse de sucre

3 œufs

1 c. à thé d’extrait de vanille

½ tasse de bière brune (voir notes)

1 tasse de farine de blé entier

Préparation

Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser un moule carré de 8 po de côté de papier parchemin légèrement plus large que le moule pour faciliter le démoulage. Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, faire fondre le chocolat 2 minutes en remuant toutes les 30 secondes. Ajouter l’huile et bien mélanger. Incorporer le sucre et la vanille. Ajouter les œufs et bien mélanger. Incorporer la bière. Ajouter la farine. Bien mélanger. Cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que le centre du gâteau ne soit plus liquide. Laisser tiédir avant de tailler en 16 morceaux.

Se conservent 1 semaine à température ambiante ou 3 mois au congélateur, dans un contenant hermétique.

Notes

En plus d’apporter un petit goût de caramel qui donne son charme à ce dessert, la bière permet d’avoir des brownies volumineux et super moelleux, comme on les aime !

Choisissez une bière brune de micro-brasserie québécoise comme la Brown Ale américaine de la microbrasserie Pit Caribou ou La Mèche courte de la micro-brasserie La Voie Maltée.

