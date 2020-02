ROBICHAUD, Édouard



Au CHSLD St-Eusèbe, le 4 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Édouard Robichaud.Il laisse dans le deuil son beau-frère Denis Rouillier (Lise Bériault), ses cousins et cousines, ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au salon:le samedi 15 février 2020 dès 10h, suivi des funérailles à 14h en l'église La Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie, 445, rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2T3, et de là au cimetière de La Purification.