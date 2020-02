Coups de cœur au Québec: 7 nids douillets pour une escapade à deux

Pour un séjour avec l’être aimé, certains endroits ont ce petit quelque chose de plus pour que ce soit mémorable. Une bonne table. Une ambiance feutrée. Des bains à remous pour relaxer. La nature à votre portée pour prendre l’air. Voici sept établissements qui ont chacun leur originalité.

La Station touristique Duchesnay

Photo courtoisie, Sépaq

À une demi-heure de Québec, le centre de villégiature surplombe le lac Saint-Joseph. Salle à manger classique avec foyer de pierre à l’auberge. Jacuzzi, sauna et piscine intérieure. Superbes pistes de ski de fond. Raquette et patin. Traîneau à chiens (en sus).

Forfait de deux nuits pour deux personnes : à partir de 475 $ en pavillon rustique, incluant un souper 4 services, deux petits déjeuners et l’accès aux sentiers.

418 875-2122

sepaq.com

L’Hôtel Spa Watel

Photo courtoisie, L’Hôtel Spa Watel

Surplombant le lac des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts, entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant, le site axé sur la détente est isolé sans être reculé. Plusieurs bains à remous extérieurs. Sauna finlandais (sec), bain turc (vapeur) et piscine à l’intérieur. À quelques pas, ski de fond et raquette au Parc des Campeurs.

Nuitée et souper : à partir de 230 $ pour deux, incluant l’accès aux bains.

1 800 363-6478

hotelspawatel.com

Le Manoir du Lac William

Photo courtoisie, Stéphane Daoust

Situé à Saint-Ferdinand dans le Centre-du-Québec, l’hôtel champêtre quatre étoiles est chaleureux comme une petite auberge, mais avec les commodités d’un grand hôtel. Piscine intérieure à l’eau salée et bains nordiques extérieurs. Spa avec massages (en sus). Patin sur le lac, raquette et ski de fond.

Séjour de deux nuits : à partir de 316 $ par personne incluant soupers 5 services, petits déjeuners, pourboires et activités de plein air.

1 800 428-9188

manoirdulac.com

L’Auberge Aux Quatre Matins

Photo courtoisie, Laurent Bovey

Intime, la petite auberge de Saint-Côme, au nord de Rawdon, abrite un spa avec bains nordiques et massothérapie. Ski de fond, ski alpin et raquette aux alentours. À voir : la Chute-à-Bull dans le parc régional. Une particularité à votre table : une pierre volcanique pour faire cuire viande ou fruits de mer.

Forfait de deux nuits : à partir de 387 $ par personne, petits déjeuners et soupers 4 services inclus. Le tarif comprend un massage aux pierres chaudes (90 minutes) et l’accès aux bains nordiques.

1 800 929-1932

auxquatrematins.ca

Le Domaine Jolivent

Photo courtoisie, Domaine Jolivent

Érigé en 1911, le petit hôtel de charme près du lac Brome a été récemment rénové, lui donnant une allure à la fois contemporaine et chaleureuse. Lounge intime. Cuisine avec produits du terroir. Plateau d’huîtres. Sentiers de raquette sur le domaine privé. Ski alpin à proximité.

Séjour d’une nuit : à partir de 275 $ pour deux, avec souper et petit déjeuner.

1 866 525-4272, 450 243-4272

jolivent.ca

La Cache du lac Champlain

Photo courtoisie, La Cache du lac Champlain

Situé aux abords de la baie Missisquoi, l’établissement quatre étoiles est au cœur de la renaissance de Venise-en-Québec. On y va pour un bon repas, pour le confort des suites et pour la station thermale Noah Spa. Les divisions du bassin dit eaunergique favorisent l’intimité. Hammam, sauna sec et bain à remous.

Forfait Saint-Valentin : à partir de 214 $ la nuit par personne, avec souper 6 services et petit déjeuner. Accès au Noah Spa inclus.

1 844 683-5999

chotels.ca

La Maison Rousseau

Photo courtoisie, Louis Doré

Dans le Vieux-Montmagny, à moins d’une heure de Québec, l’habitation ancestrale en pierres comprend une auberge de sept chambres avec cachet d’époque. Au bistro, le menu est varié, allant des fruits de mer fumés à partager jusqu’aux grillades. Tout près : sentiers de marche hivernale et de raquette.