RIVARD (née Clément), Laure



À Montréal, le 19 janvier 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Laure Clément, épouse de M. Jeannot Rivard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Anouk (Roch), ses petits-enfants Sophie et Félix, ses frères et soeurs Estelle, Normand, Suzanne, Diane, Jacques, Yvon, Réjeanne, Gisèle, Ginette et ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 16 février 2020 dès 12h30. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h au salon même.