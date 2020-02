PATRY, Cécile



À la Maison Aube-Lumière, le 1er février 2020 suite à un cancer fulgurant, est décédée entourée de sa famille, madame Cécile Patry à l'âge de 64 ans, fille de feu M. Armand Patry et de Mme Germaine Comeau.Outre sa mère, Mme Cécile Patry laisse dans le deuil son grand ami Réal Simard (Diane Doucet), sa soeur Françoise Patry (Jean-Paul Laforest), ses neveux Bruno Fontaine (Stéphanie Fontaine et leur petite Livia) et Sébastien Fontaine (Valérie Poulin), sa marraine Georgette Patry, ses cousins, cousines, autres parents et amis.Selon les volontés de Cécile, il n'y aura pas d'exposition ni de service religieux. Les cendres seront déposées au cimetière de Weedon à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie pourraient se traduire par des dons à la Maison Aube-Lumière:https://aubelumiere.com