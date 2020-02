RIOPEL, Michèle



À St-Roch de l'Achigan, le 29 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée paisiblement Mme Michèle Riopel, épouse de feu M. Samuel Riopel.Outre ses enfants Marc (Marjo) et Marylène (Éric), elle laisse dans le deuil ses soeurs Clairette (Gilbert) et Évangéline, son frère Renaud, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses petits-enfants Marc-Olivier, Dominic, Alexandre, Audrey et Chloé, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 février en l'église de Chertsey (543 chemin de l'Église, Chertsey), dès 13h. S'ensuivra un service funéraire à 14h.À la demande de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs. Des dons à la Fondation Santé Sud de Lanaudière seraient appréciés. Ces dons seront dédiés aux soins en oncologie.