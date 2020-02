LABRECQUE (née PARÉ)

Dolorès



À Lasalle, le 3 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Dolorès Paré, épouse de feu Alfred Labrecque et mère de feu Josée.Elle laisse dans le deuil ses enfants, France, Sylvie (Benoit) et Yves, ses petits-enfants Julie (Alexandre), Martine, Stéphanie (Myriam), Vincent (Frédérique), Charles, Wily, Louka, ses arrière-petits-enfants Olivier, Jacob, Emma, Arielle et Thomas, ses soeurs Solange et Simone, son beau-frère Origène Labrecque, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 février 2020 de 13h à 16h suivi des funérailles à 16h au complexe :La famille tient à remercier le personnel des Floralies pour leur soutien et les bons soins prodigués.