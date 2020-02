ST-LOUIS, Yvon



À Montréal, le 4 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Yvon St-Louis.Il laisse dans le deuil sa conjointe Louise Paré, ses fils François (Ghislaine), Michel et Alain (Chantal), ses petits-enfants Marianne, Jérôme, David et Vincent et leurs conjoint-e-s, ses deux arrière-petits-enfants Charlotte et Laurent, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents.La famille vous accueillera au complexe :le dimanche 16 février dès 14h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 19h au salon même.La famille tient à remercier grandement tout le personnel du Centre d'hébergement de Cartierville.