CLOUÂTRE, Roger



À l'hôpital Chauveau de Québec, le 25 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Roger Clouâtre, fidèle amour de Mme Juliette Lemieux demeurant autrefois à Henryville.Père de Guy (Sylvie Dufour), Hugues (Lucie Déragon), Esther (Denis Dugal) et Annie (Mario L'Heureux). Grand-père de Geneviève, Jonathan, Maxime, Audrey, Laurence, Andrée-Anne, Rébecca, Pierre et François, arrière-grand-père de Rosalie, Mélodie, Nicolas et Steffy, beau-frère de Jules Lemieux et oncle de plusieurs neveux et nièces.Selon ses volontés, M. Clouâtre ne sera pas exposé.Sous la direction du salon funéraire :HENRYVILLE J0J 1E0Tél. 450-299-2033 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu le samedi 15 février à 14h00 en l'église St-Georges d'Henryville, suivies de l'inhumation au cimetière d'Henryville.Des dons en sa mémoire à la Fondation Albatros Québec et/ou à la Fondation FAIS de l'hôpital Chauveau seraient appréciés. Formulaires disponibles à l'église.www.jedonneenligne.org/fondationfais/