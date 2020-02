Entre bonnes mains

RIMOUSKI | Alexis Lafrenière loge en pension chez Louis Khalil et Nathalie Gauthier. Ses tuteurs sont davantage témoins de son développement que son père Hugo et sa mère Nathalie Bertrand. Ils veillent après tout sur lui de 9 à 10 mois par année depuis trois ans.

• À lire aussi: Du feu dans les yeux

Les deux couples ont des enfants. Les parents de Lafrenière ont aussi une fille, Lori-Jane, qui est âgée de 20 ans.

M. Khalil et Mme Gauthier ont deux filles, Alexandra, 26 ans, et Laurence, 22 ans. Elles vivent à Québec et à Sherbrooke. Ils ont aussi un garçon, Charles, qui est établi à Rimouski.

Comme son père

Comme tous parents qui voient leur enfant quitter la maison à un jeune âge pour aller vivre à l’extérieur, Hugo Lafrenière et Nathalie Bertrand étaient appréhensifs lorsque leur fils est parti pour Rimouski.

« Pour reprendre les paroles d’Hugo, tu es son père, m’avait-il dit au début », raconte M. Khalil.

« On a toujours agi avec Alexis comme si c’était notre enfant qui se retrouvait dans une famille à 600 kilomètres de chez nous. C’est comme ça que l’on voudrait que ça se passe si c’était notre cas. »

« On le traite comme notre garçon, à la seule différence que je ne suis pas sa mère », ajoute Mme Gauthier.

Concilier études et hockey

La mère d’Alexis Lafrenière, qui est institutrice de première année, s’en faisait pour ses études. Mais elle a été rassurée en apprenant que Mme Gauthier est elle-même enseignante, elle de cinquième année.

« Ce n’était pas évident au début, car Alexis recevait ses cours par correspondance », mentionne Mme Gauthier.

« Mais l’Océanic a engagé un conseiller pédagogique pour les joueurs. »

Même si M. Khalil est actionnaire de l’équipe, sa conjointe et lui n’avaient jamais hébergé de joueur avant Lafrenière. Ils estimaient que la situation ne s’y prêtait pas quand leurs filles vivaient à la maison.

« Il ne faut pas créer des problèmes là où il n’y en a pas », invoque M. Khalil sous le regard rieur de son épouse.

Bonne synergie

Gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale, M. Khalil préside la Fondation des dons majeurs du Centre hospitalier régional de Rimouski en plus d’être président-fondateur de la Fondation Ernest-Simard, qui vient en aide aux enfants démunis de Rimouski et de Matane ainsi que d’Afrique, où l’abbé Simard a œuvré pendant plusieurs années.

Lorsque le président de l’Océanic, Éric Boucher, a sondé l’intérêt du couple pour loger Lafrenière, celui-ci s’est informé sur le jeune adolescent qu’il était alors. Mme Bertrand ne voulait pas d’un jeune arrogant.

« Il ne faut pas être comme ça, pense M. Khalil. Car lorsque tu vas traverser une léthargie, les partisans ne te le pardonneront pas. Si tu agis bien avec les gens, ils vont te dire de ne pas lâcher et ils vont t’encourager à persévérer. »

La connexion s’est faite tout de suite entre les deux couples. Ils sont devenus bons amis et soupent ensemble chaque fois que les parents de Lafrenière visitent leur garçon.

« Lors de notre première discussion, ses parents nous ont dit qu’ils avaient élevé Alexis à leur manière et qu’il en irait de même pour nous », dit M. Khalil.

« Alexis a dû s’adapter à nous et on a dû s’adapter à lui. »

Bâti pour ce qui l’attend

Le jeune a évolué.

« Alexis a gagné grandement en maturité mentale et physique entre 17 et 18 ans », indique M. Khalil.

« Il est fait pour ce qui l’attend. Je n’ai pas une grande expérience en matière de pression dans le sport. Mais je regarde Alexis au quotidien et je pense qu’il est capable d’en prendre.

« Je ne l’ai jamais vu partir pour l’aréna sans un sourire au visage. »

« Il est tellement content », renchérit Mme Gauthier.

« Il a encore une belle naïveté », dit-elle aussi.

Est-il aussi timide qu’il en a l’air ?

« Ce n’est pas le plus jasant, mais je respecte ça », répond-elle.

« Notre garçon a franchi les mêmes étapes. Il ne faut pas oublier qu’il est un jeune adulte. Il aime être en bas (au sous-sol) dans ses affaires. On comprend ça. Charles était pareil à cet âge. Alexis n’est pas différent des autres. »

Un grand moment à vivre

Comme tout le monde, le couple Khalil-Bertrand a hâte de voir où Lafrenière va évoluer dans la Ligue nationale. Il vit l’aventure de l’intérieur, au même titre que la famille du jeune surdoué.

Le couple sera aux côtés des parents de Lafrenière lors de la première ronde du repêchage de la Ligue nationale en juin au Centre Bell. Il projette aussi d’assister au premier match de Lafrenière dans la Ligue nationale.

Pas de préférence

L’attaquant sera juste heureux d’être repêché par une équipe de la LNH

Photo Foliophoto

Pendant que les spécialistes s’accordent pour dire qu’Alexis Lafrenière sera le premier choix au prochain repêchage de la Ligue nationale, le principal intéressé est modeste en affirmant ne rien tenir pour acquis.

Mais il sait très bien ce qui s’est passé à Montréal lorsque le Canadien a connu une deuxième série de huit matchs sans victoire en janvier. Les amateurs qui en ont marre de voir le Tricolore faire du surplace disaient que l’équipe devrait se laisser glisser au classement afin d’augmenter ses chances à la loterie Lafrenière.

« C’est spécial », dit Lafrenière.

« Le Canadien est l’équipe que je regardais dans ma jeunesse. J’aimais le jeu d’Alex Kovalev et de Saku Koivu. Mais j’aimais aussi d’autres joueurs qui évoluaient ailleurs dans la Ligue nationale. »

Un honneur avant tout

Tel Sidney Crosby, par exemple, qui était un grand partisan du Canadien dans son enfance.

Le capitaine des Penguins n’aurait pas détesté être repêché par le Tricolore qui, lors de la reprise des activités après le lock-out qui avait causé l’annulation de la saison 2004-2005, avait hérité du cinquième choix au repêchage lors d’une loterie spéciale par laquelle toutes les équipes avaient une chance de remporter le premier choix.

Quant à Lafrenière, il s’en remet au message usuel qu’on entend de la bouche d’un joueur destiné à terminer premier de sa classe. Il dit n’avoir aucune préférence quant à l’identité de l’équipe qui le repêchera.

« Ce sera un bel honneur d’être repêché par n’importe quelle équipe », affirme-t-il.

« Je n’ai pas de contrôle sur la loterie. »

Le premier depuis Fleury

Même s’il dit que rien n’est coulé dans le ciment, il deviendra le premier Québécois sélectionné au premier rang du repêchage depuis Marc-André Fleury, en 2003.

Les Hurricanes de la Caroline avaient terminé derniers au classement général cette année-là. La loterie avait toutefois permis aux Panthers de la Floride de grimper du quatrième au premier rang dans l’ordre de sélection.

Les Panthers échangèrent toutefois aux Penguins le choix qu’ils avaient gagné au tirage au sort, ainsi que leur choix de troisième ronde (que les Penguins utilisèrent pour repêcher Danny Carcillo) en retour des deux premiers choix des Penguins (les Panthers sélectionnèrent Nathan Horton au troisième rang et Stefen Meyer en 55e position) et Mikael Samuelsson.

Cinq ans auparavant, le premier choix fut remporté par les Sharks de San Jose lors de la loterie pour l’obtention de Vincent Lecavalier. Or, le Lightning de Tampa Bay exerça son droit de renverser son premier choix avec celui des Sharks de San Jose grâce à une transaction

antérieure entre les deux équipes.

Lecavalier est à ce jour le dernier attaquant québécois à avoir été sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH. Lafrenière n’était pas encore de ce monde.

Le moment d’en profiter

Sept ans plus tard, l’Océanic procurait pour la deuxième fois un premier choix à la LNH en la personne de Sidney Crosby.

Le 27 septembre dernier, Crosby est retourné comme il le fait souvent à Rimouski. Mais cette fois, c’était pour voir une bannière immortalisant son numéro 87 monter dans les hauteurs du Colisée de Rimouski.

Lafrenière n’a pas eu la chance de lui parler, mais il a retenu le message qu’il a adressé à l’équipe lors de son passage dans le vestiaire.

« Il nous a dit qu’il avait vécu deux années vraiment spéciales à Rimouski et qu’on devait en profiter nous aussi », relate-t-il.

Lundi soir au Centre Bell

Parlant de moments particuliers, Lafrenière en vivra un lundi soir au Centre Bell, alors qu’il sera présenté à la foule avant la rencontre qui opposera le Canadien aux Coyotes de l’Arizona.

Il sera accompagné de Dawson Mercer et Hendrix Lapierre, des Saguenéens de Chicoutimi, de Jérémie Poirier, des Seadogs de St. John, et de Justin Barron, des Mooseheads de Halifax. Ces quatre joueurs devraient partir assez tôt au prochain repêchage.

Trois autres joueurs qui, avec Lafrenière, ont contribué à la conquête de la médaille d’or par le Canada lors du dernier championnat mondial junior présenté en République tchèque, seront aussi présents.

Lafrenière, qui est rubicond, risque de sortir de là les joues écarlates.