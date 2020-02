LEFORT (née Prud'Homme)

Suzanne



Entourée de sa famille, le 27 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Suzanne Prud'Homme, de Ste-Martine, épouse de feu M. Bernard Lefort.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claire (Jean), Marc (Éveline), Hélène et Rachel (Luc), ses petits-enfants Caroline, Hugo, Pénélope, Audrey, Philippe, Karl, Claudel et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants Victor et Viviane, sa soeur Georgette Legris, sa belle-soeur Yolande Lefort, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 15 février à compter de 9h30, à la:STE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles suivront à 14h, en l'église paroissiale de Ste-Martine.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer Suroît (formulaires disponibles au salon funéraire).La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CH de Châteauguay ainsi que Dre Lacoste pour les bons soins prodigués envers Suzanne.